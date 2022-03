Cristian Chorri Palacios le avisa a la selección chilena: Uruguay no le va a regalar nada y la Roja "tiene que dar más del cien por ciento para clasificar"

La selección chilena recibe a Uruguay esta noche desde las 20:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la decimoctava y última fecha de las eliminatorias a Qatar 2022.

Chile necesita derrotar a la Celeste para después esperar que Perú y Colombia no ganen sus respectivos duelos. Sólo así la Roja podrá conseguir de milagro el boleto para el repechaje al Mundial.

El delantero de Universidad de Chile, Cristian Palacios, vivirá un duelo especial considerando su nacionalidad uruguaya y su condición de jugador del fútbol nacional. El Chorri ya está tranquilo con su país en Qatar 2022, pero sabe que el futuro de balompié chileno tiene grandes cosas en juego.

“Sí, el partido lo voy a ver. Sabemos que a Chile le sirve sólo ganar. Va a ser un partido difícil, como todos los de eliminatorias. Si Chile quiere clasificar, sabe lo que tiene que hacer. Tiene que dar más del cien por ciento para clasificar”, dijo el Chorri.

Asimismo, el ex seleccionado juvenil de Uruguay adelantó que los charrúas no le van a regalar nada a la Roja y deja botando que no hay posibilidad de pacto pese a la clasificación celeste.

“Uruguay va a venir a jugar más allá de que esté clasificado, ningún partido es amistoso y lo va a jugar como todos los otros duelos. Será un partido lindo de ver. La clasificación al repechaje está entre tres selecciones (Perú, Colombia y Chile) y veremos quién se la queda”, sentenció Cristian Palacios.

