Ver EN VIVO Colombia vs Chile por el Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020

Llegó el momento para que la Selección Chilena Sub 23 defina su paso a la siguiente ronda del Preolímpico Sub 23. El equipo de Bernardo Redín tendrá un duro duelo ante los locales.

Colombia tiene 6 puntos al igual que la Roja, pero mejor diferencia de gol. En esta última fecha de la fase de grupos, Chile necesita un triunfo para pasar al cuadrangular final, ya que solo dos países por grupo pueden llegar.

Argentina ya está clasificado, por lo que los chilenos deberán buscar el segundo cupo este jueves. Colombia ya venció a Ecuador y Venezuela, mientras que perdió con Argentina, mismos resultados que sacó la Selección Chilena.

⚽️ Hoy fue la última práctica de #LaRojaSub23 en el Club Campestre de Pereira.



Mañana salimos a buscar nuestro paso al cuadrangular final que se jugará en Bucaramanga, pero no sin antes agradecer lo geniales que fueron con nosotros estas semanas.



¡Seguimos con todo! pic.twitter.com/EEkVAp9skx — Selección Chilena (@LaRoja) January 29, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020 se jugará este jueves 30 de enero a las 22:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020 será transmitido por Canal 13 y DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

Este jueves #LaRoja buscará la clasificación en la última fecha Chile vs. Colombia Todos apoyemos a nuestra selección este 30 de enero a las 22:10 hrs #LaRojaXel13 desde nuestra transmisión EN VIVO https://t.co/Rixipq9gjF pic.twitter.com/FBsXABfWyQ — Canal 13 (@canal13) January 28, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Colombia vs Chile por la quinta fecha del Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020, podrás verlo en DirecTV GO y de manera gratuita en la Señal Online de Canal 13.