Tobi Vega sobre inicio de las clasificatorias: "Si Rueda no logra sacar puntos en los primeros partidos, se complica"

La selección chilena ya conoce a sus rivales para las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El camino no será fácil y tendrá duros compromisos, tanto en el inicio como en el final.

La Roja tiene que enfrentar a Uruguay y Colombia en sus primeros partidos, mientras que en el cierre tendrá que jugar ante Brasil y los charrúas, algo que no estaba ni en los peores pronósticos.

Marcelo Vega analizó el calendario y aseguró que era mejor jugar con otros rivales. "En las condiciones que está la selección, con bajo rendimiento de jugadores, lo ideal era jugar con equipos que estén más bajo que nosotros, como Ecuador, Bolivia o Venezuela. Esos puntos te sirven para tomar una motivación diferente. Creo que más en las condiciones que estamos", lanzó en Todos Somos Técnicos del CDF.

Además, el ex futbolista aprovechó de advertir a Reinaldo Rueda, técnico de la Roja, al que le recordó lo que ocurrió con otro DT en una situación similar en 1996. "No ganar esos partidos es complicados, le pasó a (Xabier) Azkargorta y se tuvo que ir. Si Rueda no logra sacar puntos en los primeros partidos, se complica".