La selección chilena sumó vida en las eliminatorias sudamericanas, porque en sus últimos partidos le ganó a Paraguay y Venezuela, por lo que sigue con chances de ir al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los grandes referentes de la Roja es Gary Medel, quien tuvo un contacto vía Instagram con el conductor Julio César Rodríguez, a quien le contó varias situaciones que vive el camarín nacional.

Uno de los temas que trataron tiene relación con los "extranjeros" del combinado patrio, donde Ben Brereton Díaz se ha hecho notar, con su carisma y con sus goles.

"Es una persona que se adaptó muy bien al grupo y es muy querible", dijo el Pitbull sobre el chileno-inglés.

El formado en Universidad Católica, además, tuvo palabras para el breve paso del estadounidense-chileno Robbie Robinson por la Roja, quien decidió irse a horas del partido ante Brasil en el Monumental.

"No sé qué pasó, pero no pudo adaptarse. Todos tienen distintas formas de hacerlo. Igual cuando yo vine a Italia tuve que hacer algo parecido porque no hablaba italiano. El ya no pudo", dijo el defensor sobre el delantero.

Gary Medel volverá a vestir la camiseta nacional en noviembre, para los partidos ante Paraguay en Asunción y Ecuador en San Carlos de Apoquindo.