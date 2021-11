El jugador de la selección chilena se mantiene en tratamiento por un esguince en el tobillo izquierdo que no le ha permitido entrenar con normalidad, por lo que desde Italia vuelven a dejar en claro que es difícil que venga a la fecha de Eliminatorias.

Erick Pulgar no aparece ni en el banco de la Fiorentina ante Juventus y sigue en duda su viaje a Chile

Si bien la selección chilena y la Fiorentina llevan días mandando mensajes por la situación de Erick Pulgar, quien pese a estar lesionado, fue nominado para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Un claro mensaje resalta en Italia, porque en el duelo de esta jornada entre su equipo y la Juventus, el ex Deportes Antofagasta y Universidad Católica no fue ni citado en el banco de suplentes, dejando en claro que no está en condiciones.

“Es muy complicado que el jugador viaje, ya que de momento solo está haciendo terapias, ni siquiera está haciendo trabajo con balón”, habían expresado desde Fiorentina a La Tercera en la semana.

Desde Chile, el director deportivo de la Roja, Francis Cagigao había asegurado que la intención era evaluarlo para el segundo duelo de la selección chilena ante Ecuador, tal como pasa con Charles Aránguiz: "Nuestra intención es evaluar bien a estos dos jugadores cuando lleguen, con reconocimientos, imágenes y poder ver hasta qué punto pueden participar".

Tras no ver acción en el duelo de la Fiorentina restará esperar para saber qué determinación se toma, aunque en estos momentos tanto italianos como chilenos están lejos de llegar a un acuerdo con el jugador.

