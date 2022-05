Eduardo Berizzo comienza su proceso al mando de La Roja este lunes y en su manifiesto dejó en claro que dará especial énfasis a poder solucionar los temas que generan conflicto con los clubes. Y sobre las divisiones menores apuntó que "me voy a apoyar mucho en los cuerpos técnicos de menores, porque son los que conocen a los nuevos talentos".

Casi dos meses han pasado desde que Martín Lasarte salió de la selección chilena y este lunes 30 de mayo Eduardo Berizzo fue presentado en conferencia de prensa como el sucesor. Y en sus primeras palabras hizo una declaración pública de principios e intenciones con respecto a varios temas.

Por eso, para comenzar señaló que las divisiones menores del balompié criollo cumplirán con un rol muy importante dentro de su proyecto, donde acercarse a quienes dirigen ahí será fundamental para poder conocer y darle rodaje a las estrellas del futuro, que puedan ser una alternativa.

"Me voy a apoyar mucho en el trabajo de la Sub-20 y en los cuerpos técnicos de menores, porque son los que conocen a los nuevos talentos. Soy respetuoso de mis colegas, tomaré su opinión y trabajaremos juntos", apuntó de entrada el ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el Equipo de Todos.

Al ser consultado por las labores a realizar en conjunto con las categorías inferiores, el Toto destaca que habrá que "entrenar a la par, trabajar en la convocatoria de muchos jóvenes que pasen por mi entrenamiento, con microciclos con semanas libres y verlos en el campo", aunque ahí ya hay un problema.

Y es que a pesar de que Berizzo viene llegando, está consciente de que hay asperezas que limar. "Encontraremos o provocaremos instancias para que los jugadores vengan a la selección y para eso necesito conversar con los entrenadores".

Junto con eso, el ex Celta de Vigo destacó la importancia de conocer "sus problemas, el fútbol y el intercambio de jugadores, que deben venir. Así trabajamos juntos con todos los clubes, en sintonía, para hacer que la selección se nutra de eso, resuelva necesidades y todos elevemos el nivel".

Todo esto obviamente haciendo alusión a los problemas que lo tienen hoy sin poder contar con algunos jugadores en el tiempo planificado producto del desarrollo de la fecha 15, por lo que aprovechó de avisar que buscará la mejor solución.

"De cara a microciclos, quiero establecer con los clubes una sincronía. Es necesario que los jugadores vengan a la selección, no hay uno que no quiera jugar ni otro que valga menos por jugar aquí", apuntó Berizzo.

"Para mí es importante que jueguen bien en sus equipos y vengan a la selección por sus rendimientos", concluyó sobre ese tema el nuevo director técnico del Equipo de Todos, que ahora se pone a pensar en lo que será la gira por Asia para hacer su debut.

Para concluir, comentó que "la primera impresión de la liga es ser optimista, me gusta ver algo que me guste, pero necesita un análisis más profundo. Me interiorizaré, conozco a los actores, pero necesito tiempo para contestar con profundidad".