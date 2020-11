Claudio Borghi se le tira al cuello a los periodistas que quieren echar a Reinaldo Rueda: “A ellos los despiden y se ponen a llorar”

La continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena quedó en entredicho tras la última fecha de eliminatorias, donde venció a Perú pero luego perdió con Venezuela por primera vez como visitante. De hecho, este viernes tendrá una reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para evaluar estos dos partidos y también ver algunos otros aspectos.

Ante esto, Claudio Borghi fue muy ácido con los periodistas que exigen, a través de diversas vías, el despido inmediato del colombiano. “Me voy a meter en una polémica. Perdí un partido con Venezuela en la Copa América (2011). ¿Se acuerdan cómo fue la jugada? Un error de Bravo. Me pedían a gritos, ¡a gritos!, muchos periodistas que hoy piden la salida de Rueda, que Bravo no tenía que jugar más, que era un desastre… ¿Hoy qué dicen de Bravo? ¿Que es el mejor de la historia, no?”, sentenció en Todos Somos Técnicos, de CDF.

“Si les voy a dar bola, como entrenador, a los momentos que tienen los periodistas que instalan una idea y la quieren mantener para sentirse importantes, yo no estoy ahí. Yo no estoy para echar técnicos. A mí me contrataron acá para comentar, si es que puedo, algún partido, pero no estoy dispuesto a decir que se deben ir Rueda, Holan o Dudamel. Es de los clubes y de las selecciones”, profundizó.

Además, recalcó que “a partir del momento en que se instala una idea como ‘Rueda se tiene que ir’, aparecen todos. Yo escucho muchas cosas, radios, y han salido analistas políticos a hablar de Rueda. La gente se cuelga con o sin conocimiento, a veces por cariño por la selección o bronca. Y creo que es injusto. El directorio de la federación debe evaluar, pero advierto que no hay mucha gente con el currículum de Rueda”.

“Estoy en contra de muchos colegas de ustedes (periodistas) que instalan ideas, las defienden y hacen un daño tremendo. Olvidándose que la embarraron ellos también. Esto de jugar con el trabajo de la gente es muy duro. Es como que yo diga que Aldo Schiappacasse tiene que renunciar. ¿Por qué?”, complementó.

Reinaldo Rueda no lo ha pasado bien al mando de la Roja. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, reflexionó que “coincido en que hay una baja en el rendimiento. Puedo estar de acuerdo con jugadores que cite o no cite, pero no sería justo que diga ‘que lo echen’. Que periodistas salgan a decir ‘¡hay que echarlo!’, no. Estoy para evaluar, si, pero ojo, que a un periodista lo echan y se pone a llorar el hueón. Que se quedó sin pega. Rueda ya lo dijo, los entrenadores estamos acostumbrados a que te pueden echar en cualquier momento, pero cuando estás del otro lado y escuchas estos personajes… Las críticas tienen que ser justas”.