Bichi aprueba las decisiones de Lasarte: "Rearmar un equipo así no es fácil, no podía quedar desnudo atrás"

Este martes la selección chilena vivió una pesadilla al caer por 2-0 frente a Ecuador en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

La Roja se quedó sin Arturo Vidal, quien se fue expulsado en el comienzo del partido, y luego, Martín Lasarte tuvo que hacer cambios obligados por las lesiones de Eugenio Mena y Alexis Sánchez.

Para el Bichi Borghi, el técnico uruguayo hizo lo mejor que pudo: "Acertamos los cambios. Armar y rearmar un equipo perdiendo 1-0 no es fácil. Con un jugador menos se complica mucho más y Lasarte se quedó sin ventanas, vienen las lesiones que complicaron más a un Chile que no tuvo las ideas suficientes, pero también por el buen trabajo del rival".

"Desde la expulsión podía jugar con lo que tenía, después pierdes ventanas de cambio. Creo que los cambios eran lo que pedía el partido. Uno puede decir por qué no puso dos delanteros más, pero podía quedar desnudo atrás. Además se perdió, pero una cantidad de goles más todavía en contra complica el camino", añadió.

Luego, indicó: "Buscó alternativas el entrenador con Marcelino. Machete no es un técnico que sea de mucho ataque, le falta uno y ustedes pretenden que pongo a más delanteros. Él puso a jugadores que cubrieran el espacio, pero que corren más para atrás que para adelante. Va rearmando de acuerdo a lo que piensa".

En cuanto al próximo partido, comentó: "Uno quiere ganar, pero la realidad te golpea fuerte. Ecuador pudo hacer más daño si se lo proponía y al final con espacios se hace más fácil, pero Chile todavía tiene esperanza. Viene la fecha de enero. El problema es que la ausencia de Vidal puede ser una o dos fechas y eso puede minar las esperanzas del equipo, que tiene alternativas pero no tan importantes".

El Bichi cree que es fundamental que se comience a trabajar con jugadores más jóvenes: "Hay que hacer partidos amistosos para probar jugadores para que lleguen, porque en Eliminatorias quedamos sin jugadores de experiencia. Sabes que son rápidos, pero nunca los enfrentas. Entonces tienes la costumbre de otros tipos de físico y ante la falta de partidos internacionales nos encontramos con el problema dentro de la cancha".

Y sobre el recambio, aseveró: "Si Chile va al Mundial tiene que trabajar igual que si no lo fuera. Si van, preparar jugadores. La Generación Dorada se acaba, así que si vamos, hay que pensar igual y si no, lo mismo".

"No hay que esperar dos años o para la próxima Eliminatoria. Tienes selecciones menores formadas. No. No hay nada. Eso de levantar una piedra y sale un jugador es una metáfora. Los jugadores se trabajan", finalizó.