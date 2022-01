El ex técnico de la selección chilena, Claudio Borghi, cree que Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, es una buena opción para la Roja, tras el proceso de Martín Lasarte.

Claudio Bichi Borghi: "No veo con malos ojos que Gustavo Quinteros sea el técnico de la selección"

Seguramente Martín Lasarte continuará en su cargo hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, pase lo que pase en La Paz contra Bolivia.

Sin embargo, ante las escasas posibilidades que tiene Chile de clasificar al Mundial, ya comienzan a sonar nombres para reemplazarlo y comenzar un proceso con un equipo renovado.

Claudio Borghi, ex DT de la selección chilena, coincide en que el uruguayo debe seguir en su puesto hasta el final de las clasificatorias, pero ya tiene a su entrenador favorito para la Roja del futuro.

"No tiene sentido sacar antes a Martín Lasarte. Esto termina en marzo y no habrá competencias pronto. Sería una locura sacarlo ahora", afirma el Bichi en conversación con la Redgoleta.

Luego, señala: "Ahora, no veo con malos ojos que Gustavo Quinteros pueda ser el entrenador de la selección. Dentro del mercado nuestro es el que más experiencia tiene a nivel de clubes y selección. No veo otro que tenga el currículum que tiene él".

Aunque matiza: "El currículum a veces no tiene mucho que ver, porque acá tuvimos a Reinaldo Rueda que tenía un currículum extraordinario y no le fue bien. O a Scaloni, que no tiene tanto currículum, pero que lo está haciendo muy bien en Argentina. A veces tiene más que ver con el equipo que cuenta".

Sobre el partido de la Roja ante Bolivia de este martes, anticipa: "Bolivia saca mucha ventaja de local, quedó visto en las últimas Eliminatorias. Perdió contra Venezuela, pero ahora vuelven a La Paz y ahí se hace complicado por lo que ya sabemos. La pelota tiene menos resistencia al aire, es más rápida y ellos están más habituados. Pero Chile está dentro de los países sudamericanos que más veces le ha ganado y el que sufre menos la altura".

"Va a depender de muchos resultados, Chile no depende sólo de sí mismo. Hay dos compromisos realmente importantes con Brasil y Uruguay y habrá que ver qué pasa. A Chile lo único que le queda es ir a ganar", finaliza.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.