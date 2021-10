El ex delantero de la selección chilena, Carlos Caszely, se refirió al regreso de Ben Brereton y al poder de ataque de la Roja en la previa del duelo frente a Perú.

Este jueves la selección chilena se enfrenta a Perú en Lima en una nueva edición del Clásico del Pacífico por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

La Roja contará con el regreso del delantero del Blackburn Rovers, Ben Brereton, quien se perdió la anterior fecha triple, debido a las restricciones sanitarias en Inglaterra.

Ben, quien probablemente será titular en el equipo de Lasarte, ya acumula 10 goles en el inicio de temporada de la Championship, lo que no es una garantía para el duelo frente a los incaicos, según afirma Carlos Caszely.

El ex goleador de la Roja señaló en diálogo con Redgol: "Es un hombre muy simple para jugar, pero muy efectivo para el equipo. Eso es lo que tenemos que aprovechar".

Luego, advirtió: "El fútbol inglés es muy distinto al nuestro. El fútbol inglés es mucho más directo, acá antes de cruzar la mitad de la cancha damos diez pases, allá dan uno solo. Entonces no se puede comparar".

Para Caszely la escasez de goles en la Roja no es tanto un problema de los delanteros, sino de quienes los alimentan en el ataque: "Lo que Chile necesita es un creador. No sacas nada con tener un goleador si no le llega un pase gol".

Lo cierto es que Ben Brereton ya avisó ayer en su primer día de regreso en la Roja: "Quiero traer mi racha goleadora a la selección chilena".

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.