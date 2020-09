Eliminatorias: A Pablo Milad se le cae el casette y adelanta la fecha de la nómina oficial de la Selección Chilena

Solo es cuestión de días para que arranquen las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Por lo mismo, la ANFP trabaja contrareloj para cumplir con la logística y los protocolos para que la Selección Chilena esté en óptimas condiciones para afrontar los partidos ante Uruguay y Colombia.

En ese sentido, Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, conversó con Deportes en Agricultura sobre todos estos preparativos y mencionó que “el 1 de octubre va a salir la nómina oficial de Chile, luego de descartar a los jugadores por lesión o que estén afectados por coronavirus”.

“La gran mayoría de los seleccionados van a viajar el domingo (4 de octubre) desde Santiago a Uruguay. Ahora, los futbolistas que tengan partidos ese día viajarán directamente a Montevideo y llegarán entre lunes o martes”, agregó.

Al ser consultado sobre las medidas que están tomando, expresó que “va a ser un partido especial, sin público. Están todos los protocolos, la logística y los procesos calculados para afrontar ese primer partido ante Uruguay”.

Además, sobre cómo se trabajará para preparar el partido ante Colombia, complementó que “no habrá alojamiento en Juan Pinto Durán, porque no cumple con las normativas. Por eso vamos a ocupar un hotel de la capital, en donde los jugadores tendrán una habitación individual. Hay varios protocolos que restringen la movilidad”.

Pero eso no fue todo, porque también comentó que enviaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cambiar el horario del partido, ya que topará con la franja televisiva del Plebiscito, del próximo 25 de octubre.

“Hicimos una solicitud a la AUF para modificar el horario del duelo con Uruguay a petición de CHV. Ellos deberán evaluarlo tomando en cuenta sus compromisos, pero aún no hay nada seguro sobre ese tema”, expresó.

Situación de Mauricio Isla y Erick Pulgar



Además, tuvo comentarios sobre dos jugadores que son fijos en las nóminas de Reinaldo Rueda, ya que ambos están afectados por el coronavirus.

“Mauricio Isla está contagiado, pero sin síntomas. Se tendrá que evaluar si físicamente está en condiciones para ser llamado o no. El día clave será el próximo miércoles o jueves (…) Lo de Erick Pulgar está en evaluación. No hemos recibido el informe médico y su situación no está definida”, expresó.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre su relación con el técnico colombiano. “Mi relación con Reinaldo Rueda es muy buena. Nos contactamos bastante. Hemos estado en muchas reuniones, planificando y viendo la logística”, sentenció.