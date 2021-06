Las grúas de España y México apuntan a la promesa de la selección chilena: Tomás Alarcón

Solo queda un día para que la selección chilena vuelva a la cancha y enfrente a su símil de Argentina, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que además marcará el estreno oficial de Martín Lasarte.

En ese contexto, el técnico uruguayo aseguró este miércoles que tiene prácticamente definido el once estelar para jugar en Santiago del Estero y que una de las únicas dudas que tiene es Pablo Galdames o Tomás Alarcón.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura comentaron esta situación y Manuel de Tezanos no escatimó en elogiar al volante de O’Higgins, pues aseguró, guardando las proporciones, que se parece a Gary Medel en sus inicios en Universidad Católica.

“Es muy versátil, es un muy buen volante de quite (…) Alarcón es fiero, te gana todos los duelos, cabecea, no es nada de torpe con la pelota y sobretodo tiene una intensidad que en el fútbol chileno no se nota, porque se corta tanto el fútbol por faltas o pausas del VAR y él no logra marcar esas diferencias que puede marcar en un partido a ritmo internacional”, partió diciendo.

En la misma línea, complementó el periodista que “por las características del partido ante Argentina y porque Chile ya tiene buen pie con Erick Pulgar y Charles Aránguiz, creo que Alarcón será titular”.

Pero eso no fue todo, porque De Tezanos aprovechó la instancia para mencionar que Tomás Alarcón es seguido desde el fútbol español, específicamente: Granada. Este club se suma al interés de México, pues Club León de Jean Meneses lo tiene en carpeta.

