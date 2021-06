Martín Lasarte y reunión con otros entrenadores sobre la Copa América: "A mí no me ha llamado nadie"

Pese a que está definido que la próxima Copa América se realizará en Brasil, aún siguen las voces que critican esta medida y en algunos países sudamericanos se ha puesto en duda la participación de las selecciones.

También se rumoreó que los entrenadores de los combinados de cada país estarían conversando entre ellos para crear un frente común al respecto, algo que este lunes rechazó de plano Martín Lasarte, entrenador de la selección chilena.

"A mí no me ha llamado nadie. Me encantaría que tuviéramos reuniones, no sólo por este tema sino por otras cosas. Me gustaría una charla, una puesta en común y saber la idea de los colegas, pero no he tenido acercamientos en ese aspecto", aseguró el DT del combinado nacional.

La Copa América 2021 es por lejos una de las más controvertidas de todas (Getty Images)

Respecto al torneo en sí, Martín Lasarte reitera que piensa en un equipo alternativo para hacerle frente a este compromiso, explicando que la atención está puesta en clasificar a Qatar 2022.

"Lamentablemente llega un punto donde uno tiene que optar. Los partidos de eliminatorias te llevan el 100 por ciento de la energía, en la charla, en saber como estamos. Ese tiempo no lo hemos diseñado nosotros", apunta.

Agregando que "la contingencia es la que es. Hemos intentado manejar pautas, de día para irnos, dónde ir, horarios…Hay una fecha libre que complica todo, no lo tenemos muy claro. Si pasamos, no está claro cuando se juega. En fin".

Lasarte reconoce preocupación al respecto porque "hay muchas interrogantes que nos demandarían muchos planes en medio de eliminatorias. Hemos decidido dejar ese esquema y hacerlo más justo cuando merezca el foco de atención".

