Mark González reconoce el peor error de su carrera: "Confié en lo que me dijo Sampaoli"

Mark González conversó con Cultura del Gol en Instragram y repasó su historia en la selección chilena donde participó en el Mundial 2010 con Marcelo Bielsa y no así en Brasil 2014 con Jorge Sampaoli.

Precisamente respecto a su ausencia en la Copa del Mundo donde Chile quedó eliminado en octavos de final con el país anfitrión, el formado en Universidad Católica asegura que el DT de ese entonces, le falló.

“Me quedé con la espina de no estar en Brasil 2014 y la Copa América en Chile 2015. En ese tiempo estaba en Rusia, hablé con Sampaoli y me pidió que volviera a Chile. Fue mi peor error, me podría haber quedado afuera pero volví y no me convocó ni al Mundial ni a la Copa América. Confié en lo que me dijo”, aseguró.

Mark González enfrentando a Estados Unidos (Agencia Uno)

Mark también aprovechó para afirmar que Marcelo Bielsa fue el gran impulsor de lo que ganó la Roja hace unos años.

“Bielsa cambió la mentalidad del fútbol chileno. Fue el creador de esta Generación Dorada. Era un equipo joven con muy poca experiencia y toda su metodología era todo nuevo para nosotros. Su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso. Eso llevó a cambiar el chip al jugador chileno en general, no sólo a la selección. Nuestro problema era mental y físico", cerró.