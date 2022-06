La llegada de Mauricio Isla a Universidad Católica hace que los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile miren a sus dirigencias con cara de "¿a quién traeremos nosotros?". Dos reconocidos ex gerentes en un equipo grande de Santiago cuentan las condiciones que debe asumirse antes de firmar con una de estas superestrellas.

La llegada de Mauricio Isla al fútbol chileno ha generado impacto. El regreso a Universidad Católica de uno de los jugadores bandera de la Generación Dorada no sólo apunta al beneficio de los cruzados, si no que de toda la actividad. No es sencillo que venga una figura de su recorrido.

La UC hizo bien los deberes. El presidente Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich se acercaron al jugador cuando vino al país en abril. "Terminamos el partido con Flamengo y hablaron conmigo para poder volver. Eso me fortaleció. Yo ya tenía la idea de volver y jugar acá. Le agradezco eternamente al presidente y al Tati", explicó el Huaso.

Pero quedan varios más. Jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aránguiz, Gary Medel, Marcelo Díaz o Eduardo Vargas observan el camino de regreso, pero el club interesado deberá pasar varias etapas para cumplir el anhelo. Así lo señalan dos destacados ex directores deportivos en clubes grandes de Santiago a Redgol.

"Lo primero es que el jugador quiera volver y hay que sondearlos permanentemente. Isla dijo que desde enero quería reencontrarse con su familia y el acierto de la Católica es darle la posibilidad. Si el jugador no quiere o no tiene en sus planes volver todavía, si piensa ganar más dinero fuera, es imposible atraerlo", sentencia uno de los consultados.

Pero por qué más regresa un jugador de esta categoría. "Muchos también lo hacen por el reconocimiento. Por ejemplo, Esteban Paredes quería ser ídolo de Colo Colo, pidió la camiseta 30 para ganar la trigésima estrella. Eso también los obliga a volver vigentes, sin grandes lesiones, porque para eso pueden jugar en otros lados con menos presión", explican.

Luego viene toda la negociación. Es más sencillo cuando el jugador queda libre de contrato, porque sólo se negocia con él, como en el regreso de Mauricio Pinilla. "Había arreglado todo en 2014, pero sacarlo de Genoa encarecía demasiado la operación, así que vino cuando terminó su contrato en Italia", sopla un ex Azul Azul.

Mauricio Isla arregló su salida de Flamengo, con el que tenía contrato vigente hasta fin de año, gracias a la buena relación que mantenía con la dirigencia del equipo. Paredes se sacrificó, ya que al llegar a Colo Colo en 2013 dejó de ganar un 30 por ciento del contrato que tenía en el Querétaro de México, para desembarcar en Colo Colo.

Si el jugador está libre, habrá un atractivo económico, ya que el 100 por ciento de la inversión llega para el jugador. Jorge Valdivia se embolsó 1,8 millones de dólares cuando regresó a Colo Colo en 2017 tras desvincularse de Al Wahda, con tres años de contrato. "Siempre son contratos largos, para amortizarlos", agrega un ex Blanco y Negro.

En esta etapa se definen montos y extensión del vínculo. Y las famosas cláusulas: de rescisión, de renovación en caso de jugar un determinado número de partidos o alcanzar un determinado logro, bonos por objetivos, las comisiones de los agentes e intermediarios. La operación se puede extender hasta por más de un mes.

¿Un detalle? La forma de pago es vital, sobre todo en el escenario volátil que tiene la moneda chilena actualmente en el mercado internacional. Muchos de estos contratos son en dólares, pero se marca un piso y un techo, y se saca un promedio. "Aunque el jugador puede decirte que no", asegura uno de los requeridos.

¿Cómo se motiva al jugador para que regrese al fútbol chileno?



¿Cómo se va motivando al jugador en tanto? Hay que seguir sondeando, ojalá personalmente. Puede conversar con el entrenador, con el preparador fisico si quiere hacer una puesta a punto. Y también pesará mucho la palabra de los directivos y el objetivo al que apuntan con un regreso ilustre.

"Hay que aspirar a ir a los torneos internacionales a competir. ¿Qué le vas a ofrecer a Arturo Vidal? ¿Ganar un campeonato nacional? Hay que dar responsabilidades, decirle que debe traspasar su experiencia, liderar un camarín. Que los más chicos lo vean jugando y entrenando, que deje un legado", asegura uno de los expertos.

También se puede ir avanzando en el papeleo. Adelantar la revisión médica o ayudar a que el jugador se venga sin problemas con su familia. Últimamente lo que se hace es traer todas las cosas en un container desde Europa o el destino original. Los clubes también colaboran si hay que buscar colegio para los niños y niñas, a mitad de año.

¿Y por qué tanto rollo, si hay jugadores más jóvenes y menos complicados? "Porque el fútbol es parte de la industria del espectáculo, y tipos como Vidal o Alexis refuerzan el vínculo con la gente por una parte, y por otra potencian al equipo en la búsqueda de un objetivo. Uno nunca sabrá cómo andarán, pero son decisiones que un equipo grande debe tomar", complementa.