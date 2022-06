Isla: "No sé cuándo van a volver, pero sería lindo enfrentar a la Generación Dorada en Chile"

Este jueves Universidad Católica presentó a Mauricio Isla como su nuevo fichaje, ocasión en la que el Huaso fue consultado por el regreso de la Generación Dorada a Chile.

El primero fue Isla, pero Arturo Vidal ya coquetea con Colo Colo, al igual que Claudio Bravo, mientras Alexis Sánchez ya ha insinuado que Universidad de Chile es su equipo favorito.

"No he hablado ni preguntado cuándo volverán al fútbol chileno. Mi situación es distinta, porque yo me fui sin debutar en Chile. Ellos tienen un currículumm gigante, ya sabrán cuándo volver", señaló en rueda de prensa.

"Le darían mucho al fútbol chileno, por el potencial que tienen Claudio, Alexis y Vidal. Incluso Alexis. Para mí, que soy jugador, sería lindo enfrentarlos o tenerlos aquí", añadió.

En cuanto a su regreso al equipo cruzado, comentó: "Lo considero una revancha, pero para entregar todo lo que me dieron en el fútbol formativo. Compartí con muchos compañeros que hoy están muy felices, igual que yo y eso me tiene contento".

Luego, afirmó: "Trataré de entregar lo mejor no solo de mí, sino de jugadores que me han tocado, que son demasiados cracks tanto en Juventus o la selección chilena. Espero que mis compañeros también me ayuden, para llevar a la Católica a lo más alto".

Isla agradeció por el recibimiento que tuvo: "Me emocioné, no pensé que iba a haber tanto cariño de la Católica por lo que se habla atrás. Eso sentí antes de jugar contra la Católica, pero fue emotivo. Por ver a la UC y volver al estadio que me formó fue muy importante para mí".

"Trataré de jugar bien, ayudando a los compañeros y con mis características. Ayudar al entrenador y el equipo. Espero que cuando se acabe el contrato, me tengan cariño por lo que pueda lograr en el club y no solo por la selección", finalizó.