Corría principios de mayo y se empezaba a destapar la olla del "ecuatoriano" Byron Castillo. Colombia confirmó que el futbolista tenía acta de nacimiento en Tumaco y con otro nombre parecido. Finalmente el Mundial de Qatar encima le pasó la cuenta al jugador, mas no a la selección ecuatoriana para lamento de Chile.

Gobierno de Colombia confirma inscripción de nacimiento de Byron Castillo en ese país y no en Ecuador: se configura fraude a la FIFA

Byron David Castillo, el polémico lateral que defendió a la selección ecuatoriana en las eliminatorias a Qatar 2022, apareció en un documento colombiano como Bayron José Castillo, oriundo de Tumaco.... Corría principios de mayo y en Quilín se ilusionaban con meter a la Roja en el Mundial sobre el escritorio por la pillería del tercer representante de la Conmebol en la cita planetaria.

El Mundial de Qatar 2022 parece acercarse más que nunca a Chile. Aunque la Roja quedó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas, el fraude en la presentación de un documento ante la FIFA por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol puede darle a la selección chilena el boleto a la máxima cita planetaria.

La novedad radica en que el abogado contratado por la federación chilena, Eduardo Carlezzo, confirmó con el gobierno colombiano la legitimidad del certificado de nacimiento de Byron Castillo, seleccionado ecuatoriano, en la localidad colombiana de Tumaco el 25 de julio de 1995. Y que ningún registro similar ha sido validado en Ecuador.

En diálogo con CNN Chile, el jurista aseguró que "confirmamos con órganos gubernamentales colombianos que el certificado colombiano es real y que existe alguien que se llama Bayron José Castillo que nació el 25 de julio de 1995 en Tumaco. Eso fue confirmado por el gobierno colombiano".

De esta manera, la presentación de un documento que acredite otro origen para el jugador sería una falta reglamentaria e invalidaría los ocho partidos en que el lateral del Barcelona de Guayaquil jugó por Ecuador en las últimas clasificatorias, con una partida de nacimiento ecuatoriana.

"El documento de Ecuador indica que Byron -con y griega- nació el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de General Villamil Playas. Vemos que ese certificado no es avalado por ninguna institución gubernamental de Ecuador y que no existe en archivos internos, según una investigación del registro civil de ese país", manifestó el representante de la federación chilena que elevó la denuncia ante la FIFA.

Más tarde, Carlezzo aseguró que "la máxima autoridad del Registro Civil de Ecuador determinó que no existe ese documento, y que sería fraudulento. A raíz de eso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol analizó profundamente los hechos, porque quiero recordar que no se trata de un caso aislado, si no que había decenas de jugadores con certificados de nacimiento falsos".

El delegado chileno dice que la presentación está completamente en regla. "Tenemos conocmiento de todo eso y entregamos esos antecedentes a FIFA. La federación ecuatoriana tenía total conocimiento y asumieron los riesgos de convocarlo. Ahora tenemos las consecuencias duras que esperamos que la FIFA decida".

Si se confirma la denuncia de Chile, Ecuador perderá los ocho partidos en que jugó Castillo y entregará los puntos al rival. La Roja sumará cinco unidades más en las eliminatorias y se meterá entre los cuatro clasificados directos a Qatar 2022. Una situación que llega del cielo, pero que puede poner a Chile nuevamente entre lo más granado del fútbol mundial.