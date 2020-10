Juvenal Olmos vuelve recargado a la radio y apoya a Alexis Sánchez con el tirón de orejas a la ANFP

La selección chilena empató 2-2 ante Colombia en la segunda jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en una igualdad que dejó sabor amargo debido a la manera en que se dio el partido, donde Chile tuvo prácticamente el triunfo en el bolsillo.

Alexis Sánchez fue una de las figuras de La Roja, asistiendo, empujando y marcando un golazo tras pelear una pelota compleja hasta el final. De todas formas -y con razón- el tocopillano quedó disconforme con lo hecho en la doble fecha eliminatoria y aprovechó de apuntar a la ANFP:

"Hay que esperar, pero tenemos que avanzar rápido a la vez, porque el tiempo no te espera, la selección tiene que hacer un click en todo sentido", comentó el Niño Maravilla, en clara referencia al manejo de las divisiones menores en Chile.

En ese contexto Juvenal Olmos, flamante nuevo refuerzo del panel de Al Aire Libre en Cooperativa, apoyó el reclamo de Alexis, destapando las deficiencias del ente rector del fútbol chileno con los cadetes:

"Los utlimos años la ANFP no ha sostenido un proyecto de manera permanente. Cada cierto tiempo renuncian entrenadores de las selecciones menores, lo que significa que algo está pasando en la ANFP", comentó Juvenal.

Además, el ex entrenador de La Roja detalló en su apreciación, respaldando a los jugadores jóvenes y asegurando que no es responsabilidad de ellos que el recambio de la selección chilena no sea el deseado.

"Tampoco es que los cadetes se reinventen por osmosis y armen ellos mismo el proyecto. Algo ocurre en las selecciones menores de Chile", comentó agregó: "ya sea por falta de recursos u organizacion, pero algo pasa".

Por último, el estratega campeón con Universidad Católica en 2002 reflexionó en el tipo de jugadores que ha entregado últimamente el balompié chileno que -con honrosas excepciones- carecen de un elemento vital:

"Chile esta produciendo mucho jugador poco rebelde", finalizó Olmos.

