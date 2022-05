El retiro de Jorge Valdivia es inminente. Y no sólo porque está alejado de la competencia desde su paso por el Necaxa, si no que además porque comienza a hablar como ex futbolista, como fue su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde recordó detalles del polémico Puertordazo de la selección chilena en la Copa América de 2007.

La historia es archiconocida. Valdivia, junto a Jorge Vargas, Pablo Contreras, Rodrigo Tello, Álvaro Ormeño y Reinaldo Navia celebraron hasta la madrugada la clasificación a cuartos de final, y fueron acusados de acoso sexual contra una camarera durante el desayuno, y de iuna guerra de comida con jamón y mermelada.

El Mago rescató algunos recuerdos del archivo. "Se nos pasó la hora, mucho. Estuvimos hasta las 7:00 de la mañana compartiendo, pasándolo bien, tomando una cerveza, dos, tres, veinte.. (...) Un compañero le dijo 'te han hecho el amor a las 7 de la mañana' a una camarera", reveló, en declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Y llegaron a oídos de los otros participantes del festejo, como fue el caso de Jorge Vargas, hoy radicado en Italia y que reaccionó con molestia. "A estas alturas ha pasado mucho tiempo, a la selección le ha ido muy bien. Después de ese periodo fue campeón de la Copa América dos veces, fue al Mundial, así que retomar ese tipo de cosas no le hace bien al fútbol", puntualizó en diálogo con Redgol.

"Después si uno (de los jugadores) se quiere lavar las manos en el río Mapocho, es otra cosa. No hace bien que se empiece a excavar, porque no tendría fondo. No se llegaría nunca a ver lo que realmente pasó y sobre todo, creo que hay otra gente que tiene mucho que perder. Por eso creo que a estas alturas no vale la pena excavar", sentenció el popular Potencia.

Tras de jugar una década en el fútbol italiano y 38 partidos por la Roja, Vargas creyó que la puerta estaba cerrada. "Creo que a mucha gente le haría mucho daño, que sobre todo entre jugadores de una certa época, de repente hay códigos que no hay que tocar. Y si alguien lo hiciera, habría un revuelo que después de 15 años no vale la pena", reflexionó.

No conozco ningún jugador que no tenga tejado de vidrio



Los dichos de Jorge Valdivia malhumoraron a Jorge Vargas. Y no lo oculta. "No olvidemos que yo personalmente no conozco a ningún jugador que no tenga tejado de vidrio, en el buen sentido de la palabra. Hay cosas que después de 15 año no vale la pena comentar. Por eso no me gusta hablar de ese tema", puntualiza el ex defensor.

Y frente al Mago, recuerda que hubo jugadores que estuvieron en el Puertordazo y "siguieron siendo beneficiados. Los que nunca más volvieron a la selección fuimos dos o tres. El que después siguió siendo nominado, sabiendo lo que realmente pasó... ¿y hablar después de 15 años? Encuentro que algo pasa", critica Potencia.