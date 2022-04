Jorge Vargas, ex central de Universidad Católica y la selección chilena, aseguró que el nivel de Maximiliano Falcón está lejos de ser sobresaliente, lo que es una tónica de los zagueros sudamericanos en el último tiempo.

Maximiliano Falcón fue tema en los últimos días del fútbol chileno, debido a las declaraciones que entregó sobre si el partido de Colo Colo con Universidad Católica era o no un clásico. De hecho, hasta Cruzados lo apuntó como un incitador a la violencia en un comunicado.

El ex defensa de la UC, Jorge Vargas, salió al cruce del Peluca, quien no le simpatiza mucho y asegura que se aprovecha que está en nuestro país para dar esas opiniones, porque en otra parte no haría lo mismo.

"En general a los argentinos y a los uruguayos les gusta hacer eso (calentar el partido). Les gusta porque saben que en Chile lo pueden hacer, en otro lugar no creo que lo harían”, aseguró Vargas en entrevista con Bolavip.

Agrega al respecto de esta conducta que es la idiosincrasia adquirida en su país, al destacar en un equipo pequeño como Rentistas. "Eso hacen en Sudamérica y en Uruguay, sobre todo, equipos que tratan de jugar de esa manera más rústica", indica.

Luego se le consultó por las características futbolísticas que tiene el charrúa, ante lo que aseguró que no es sobresaliente. "Es un jugador normal, sino jugaría en Peñarol o en Nacional en su país. Es ahí no más", agregó el Potencia.

Sobre este punto indica que "por eso también te das cuenta por qué está falto de centrales el fútbol mundial, no solo en Sudamérica. Hay pocos centrales más o menos de proyección a nivel de jerarquía".