Jorge Aravena analiza la derrota de la selección chilena: "La expulsión de Arturo indudablemente que complico mucho al equipo"

El ex volante de la selección chilena, Jorge Aravena, conversa con Redgol y hace un frío análisis de la derrota de la Roja afirmando que después de la expulsión de Vidal, el equipo no se pudo ordenar y pese a la entrega del equipo, no le alcanzó.