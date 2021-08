La selección chilena ultima detalles para la triple fecha de eliminatorias a Qatar 2022 y este jueves vuelve a la cancha contra Brasil como local, a espera de los duelos como visita contra Ecuador y Colombia. Lamentablemente, Martín Lasarte aún no sabe si contará con Ben Brereton y Francisco Sierralta entre los convocados.

Arturo Vidal, Gary Medel y Erick Pulgar; Claudio Bravo, Tomás Alarcón y Enzo Roco lograron sortear las trabas del fútbol italiano y el español para liberar a sus jugadores sudamericanos, sin embargo la competencia inglesa resultó mucho más intransigente.

El director deportivo, Francis Cagigao, aún mantiene conversaciones con Blackburn Rovers y Watford para que los jugadores tomen un vuelo esta tarde u otro avión privado en caso de encontrarse acuerdo más tarde.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó la polémica y fue tajante para quitar cualquier responsabilidad de los jugadores, con Brereton y Sierralta como los principales perjudicados.

Brereton es aún incognita en la Roja contra Brasil, Ecuador y Colombia.

“Es incomprensible, le hace bien a la Championship como campeonato tener jugadores en los mundiales. Dos detalles: sí vinieron de Italia y España, me parece que dejaron a cada club gestionar caso a caso. Pellegrini le abrió la puerta a Bravo. En Inglaterra lo que entendí del comunicado, que la gente del Blackburn quería que Brereton viniera a Chile, de hecho el fin de semana jugó sólo un tiempo y el presidente desmintió al entrenador, porque a ellos les conviene que venga a la selección y juegue contra Brasil en las eliminatorias, se valoriza”, dijo Guarello.

Agregó que “la liga inglesa fue quien no lo dejó venir porque entonces tenían que dejar venir a todos. Es un gallito entre Blackburn y la liga inglesa, porque no es lo mismo quitarle un jugador a los Rovers que despotenciar con no sé cuántos jugadores al Liverpool o el City”.

“Es una mala noticia para Brereton, porque nadie le asegura que seguirá siendo convocado. ¿Qué pasa si el estadounidense mete cuatro goles y la descose? Si a Vidal no le daban permiso igual venía para la próxima fecha, pero lo que entendí es que Brereton hizo la gestión, el club hizo la gestión, pero fue el fútbol inglés el que dijo que no. Blackburn tenía toda la intención de mandarlo. No era Brereton peleando contra su club, sino contra la liga, y eso es complicado. Lo dejaron amarrado”, sentenció.

