Francis Cagigao descarta un director técnico interino para la selección chilena: "Sería una aberración perder tiempo, no me parece y ya tenemos amistosos firmados"

La selección chilena anunció de forma oficial la salida de Martín Lasarte en la banca de la Roja tras el término de las eliminatorias a Qatar 2022 junto a la dolorosa ausencia del representativo nacional en la próxima cita planetaria del balompié.

El anunció estuvo en voz del director deportivo nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, quien entregó más informaciones de lo que espera a futuro la Roja en medio de la crisis y el fracaso que significó una nueva ausencia de la generación dorada en un Mundial.

Si bien se hablaba que Patricio Ormazábal tomara la banca de la selección chilena de forma interina, asistido por Milovan Mirosevic, Cagigao advierte de forma tajante que elegir un técnico provisorio no será la mejor idea para lo que necesita la Roja.

“Un interinato me parece una aberración. Todos hablamos de recambio y regeneración, entonces perder 8 ó 9 meses no me parece. El trabajo formativo hoy es más importante que un resultado en la absoluta. He hablado con Pablo Milad y estamos en la misma página”, dijo Cagigao en rueda de prensa.

El director deportivo nacional agregó: “hay que formar una comisión con el actual presidente y conmigo, para trabajar de cara a la contratación del nuevo DT de la selección. Toda decisión que tomemos estará condicionada debido a que viene una elección de presidente, pero ahora hay que resolver el futuro de la selección”.

“Lógicamente necesitamos un tiempo para ver si la ANFP está de acuerdo en conformar esa comisión para encontrar el técnico idóneo para llevar a cabo ese trabajo, no es quitar una pieza de inmediato y reemplazarlo por otra. Hay que ver cuáles jugadores están para seguir, cuáles no. Quiénes tienen la energía para seguir y quién no. Y en qué momento están”, complementó.

Sobre la misma, Cagigao confirmó a los próximos rivales de la selección chilena. La Roja viajará a Asia para disputar duelos amistosos en Corea del Sur y Japón.

Hay un trabajo para hacer, hay partidos ya concretados con contratos firmados. Tendemos un amistoso en Corea del Sur y dos en Japón en junio en fecha FIFA, y para sería ideal a esa altura tener un entrenador”, sentenció Francis Cagig?ao.