La dura eliminación de la selección chilena del Mundial de Qatar 2022 sigue dejando mucha desazón por todo lo que significó pues estas Eliminatorias Sudamericanas pudieron ser las últimas de toda la Generación Dorada, cerrando así una etapa extraordinaria etapa para el fútbol nacional.

Son muchos los análisis que se han hecho y uno de ellos es de Romai Ugarte, quien no dudó en señalar al presidente de la ANFP. "Indudablemente que el culpable de la no clasificación, en gran parte, es Pablo Milad ya que cuando él llego ya había un técnico que era Reinaldo Rueda y él lo quiso sacar", afirmó.

"No lo mandó el Consejo de Presidentes para que lo sacara, tampoco el camarín estaba con problemas y ya el camarín lo había tranquilizado Rueda haciéndole mucho cariño a Arturo Vidal, recordemos que en alguna convocatoria no había llamado a Claudio Bravo, pero el camarín ya estaba tranquilo", puntualizó.

El periodista siguió con la crítica al dirigente. "A él no le gustaba Rueda y trajo a un técnico que no fuera de mucho riesgo, en el sentido de ir a buscar el arco, ser desmedido, ser una especie de Sampaoli o Bielsa, sino un tipo tranquilo que se lo lleva Ogalde el representante, que también había sido representante a Bravo, que lo conocía desde la Real Sociedad".

Ugarte espera que haya cambios tras todo lo sucedido. "Pero bueno, así le fue. Él trajo a este técnico y es el culpable que no haya clasificado la selección chilena, es un técnico que no iba a causar problemas, que conocía el medio nacional pero es un técnico miedoso, que no está practicando un fútbol moderno, que no varía mucho y Milad tendrá que correr por sus errores", puntualizó.