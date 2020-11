Ex delantero de la Sub 20 de Inglaterra quiere jugar por Chile: "Soy seleccionable, ¿no?"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, ha dado la vuelta al mundo buscando un delantero con sangre chilena que pueda sumar a La Roja. El último observado fue Sebastián Soto, pero optó por jugar en Estados Unidos.

Pero hay otro que se suma a la lista y de manera absolutamente sorpresiva. Se llama Ben Brereton y es atacante del Blackburn Rovers, en la segunda división del fútbol inglés. Tiene 21 años y fue seleccionado inglés en categoría Sub 20 y Sub 19.

En una entrevista a la página oficial del club en 2018, el jugador revelaba su parentezco con nuestro país: "Soy medio chileno. Mi mamá es de Chile y mi padre es de Inglaterra, así que soy medio chileno. Mis amigos no me creen, pero mi mamá se vino a Inglaterra cuando era joven y terminó con mi papá".

Por eso, se ilusionaba con una nominación. "Supongo que eso significa que soy seleccionable para jugar por Chile, ¿no?", sentencia el delantero que suma 100 partidos y 11 goles por Blackburn Rovers y Nottingham Forest en el ascenso del fútbol británico.

Además, Ben Brereton reconocía que le encantaría visitar Chile: "Sí, para ser honesto. Fui cuando era más pequeño, pero realmente no me acuerdo. Tengo familia, así que sería bueno ir para allá. Mis abuelos están aquí (en Inglaterra) ahora, pero tengo otros familiares allá".

Además, el delantero representó a Inglaterra en categoría Sub 19 y Sub 20, con participación en dos Eurocopas y un saldo de 19 partidos y cinco anotaciones por los Tres Leones. Por la selección adulta no ha tenido novedades.

Brereton tendrá que esperar algunos meses más para ver si su oportunidad llega. La selección chilena entró en receso hasta la fecha de marzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, cuando enfrente a Paraguay y Ecuador.

La ofensiva ha sido el sector más complicado de fortalecer por parte de Reinaldo Rueda, con una decena de jugadores que se han probado en las posiciones, entre los que se destacan Ángelo Sagal, Junior Fernandes, Víctor Dávila, Eduardo Vargas e Ignacio Jeraldino.

Ben Brereton suma 1.115 minutos disputados en la presente temporada, entre Championship y Copa de la Liga, con saldo de dos goles en 14 partidos.