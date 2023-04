¡Epa! La fórmula de Fernando Agustín Tapia que podría clasificar a la Sub 17 para el Mundial

Un triste golpe para nuestro fútbol fue la no clasificación de la Sub 17 para el Mundial de la categoría. Pese a que todavía resta una fecha en el Sudamericano, matemáticamente el equipo de Hernán Caputto se quedó sin chances luego de cosechar cuatro derrotas consecutivas en el hexagonal final.

Por lo mismo, las expectativas para el partido final del torneo, que se realizará este domingo ante Paraguay, bajaron considerablemente. En teoría, se trata de un partido entre dos elencos eliminados y que solo se jugarán el honor de ser los colistas del hexagonal final.

Sin embargo, Fernando Agustín Tapia reveló en Radio Pauta que, por una serie de factores, el partido ante los guaraníes podría ser clave para que Chile si pueda ir a la Copa del Mundo. ¿Cómo? si las matemáticas no dan, se preguntará usted. Bueno, es que no va por ahí la cosa.

Lo cierto es que de acuerdo con la información entregada por el periodista, existen posibilidades de que Brasil se postule como sede al Mundial Sub 17, que increíblemente todavía no tiene una definida.

De ser así, existe la posibilidad de que la FIFA determine correr la lista y en caso de que Chile supere a Paraguay, quedará quinto en el hexagonal, y con el cuarto cupo de país clasificado para el torneo.

"No hay nada confirmado, pero que alguien le avise a Caputto para que ponga los titulares", señaló el periodista.

De todas formas, lo de Brasil como sede para el Mundial todavía está en rumor y no existe nada formal. Sin embargo, vendría bien quedar quinto para que, en caso de que eso ocurra, se pueda presionar por un cupo al torneo a la FIFA. Argentina clasificó quedando fuera al Sub 20, ¿por qué no nosotros?.