En vivo | Chile desafía a Venezuela en una nueva jornada del Preolímpico Sub 23 camino a Tokyo 2020

Tras su gran triunfo ante Ecuador, Chile Sub 23 sale de nuevo a la cancha para buscar un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Todo esto en el Preolímpico de la categoría que se desarrolla en Colombia.

Ahora el rival será la Venezuela de Yeferson Soteldo, buscando un triunfo para llegar bien parado al remate con Argentina.

Puedes seguir el minuto a minuto de este partido acá:

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 jugarán este martes 21 de enero a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

El partido Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 será transmitido en vivo por Canal 13, DirecTV Sports y DirecTV Sports +, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, podrás hacerlo en DirecTV GO y en la Señal Online de Canal 13.