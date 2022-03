+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

El partido entre la selección chilena y Uruguay tiene muchas cosas por decidir pues es la última oportunidad que tiene la Roja en estas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 pero todo pasa por una victoria que se combine con los resbalones de Perú y Colombia en sus respectivos compromisos.

Con todo esto por definirse y con el rival ya clasificado, la posibilidad de un pacto en caso que las circunstancias lo permitan es cada vez más conversada, pero no son muchos los que están de acuerdo y uno de ellos es Alberto Kesman, reconocida voz del relato en el país charrúa.

El narrador espera que no se presente esta situación y prevalezca el juego limpio. "Los partidos hay que jugarlos en la cancha y con absoluta seriedad. A mí no me gusta que me hagan la jugada al revés, Uruguay tiene que ir con seriedad, a jugar el partido en serio", manifestó.

"Si Uruguay estuviera en la situación de Chile tampoco deberíamos exigir una manito, es hacer algo que está en contra de la seriedad, la lógica y la decencia. Se tiene que jugar como la clasificación seria que es, esto es una competencia deportiva y no se puede perjudicar a otro que está jugando", señaló.

Kesman, además, hizo un análisis del cambio radical que tuvo Uruguay en estos últimos tres partidos en los que lograron clasificar. "Lo que pasa es que durante 15 años dirigió Tabárez y cuando entró en una decadencia futbolística, como consecuencia de la rutina, pero oportunamente llegó Alonso con algunas variantes en el resultado final de la eliminatoria", puntualizó.

