Arturo Vidal se encargó de animar a los hinchas de la selección chilena en la noche previa al compromiso ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con una entretenida transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram que tuvo momentos bastante notables.

Durante el live recibió un saludo de Eduardo Vargas, a quien rápidamente lo mandó a descansar para que sea el aporte ofensivo importante para este compromiso en San Carlos de Apoquindo. "Anda a dormir, hombre. Mañana quiero que hagas goles. Duérmete", dijo el mediocampista del Inter de Milán.

Los seguidores del King le pidieron que brillara con unos pasos de baile, tal como los que se vieron en el camarín luego del triunfo ante Paraguay en Asunción pero no podía. "Me estoy masajeando ahora, o sino me pondría los bailes, pero después del partido de mañana", puntualizó.

El futbolista anticipó un compromiso complicado frente a los meridionales en condición de local. "Si ganamos hacemos todos los bailes que hay. Tenemos que concentrarnos. Es un partido difícil", indicó.

En caso que la selección chilena logre llevarse los tres puntos en su juego ante Ecuador alcanzaría su cuarta victoria de manera consecutiva y estará metido de lleno por un cupo al Mundial de Qatar 2022 en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo conectado a internet fijo o wifi, en territorio chileno, para acompañar el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.