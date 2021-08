Este jueves la selección chilena tiene un duelo clave frente a Brasil en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Con las ausencias de Ben Brereton y Alexis Sánchez, el técnico Martín Lasarte tendrá que arreglárselas con las variantes que le quedan en ataque.

Eduardo Vargas asoma como fijo en la delantera, pero su acompañante aún es un enigma que la familia del fútbol chileno ha querido resolver.

Consultado por Redgol, Leonardo Véliz se la juega por el inexperto Robbie Robinson en ataque: "Me gustaría para probarlo, lo demás ya lo hemos visto. Igual depende de cómo vaya a plantear el partido Lasarte, pero hay que ir por los tres puntos, no se puede especular".

Robinson es una de las opciones de Lasarte (ANFP)

Mientras Osvaldo Hurtado prefiere la experiencia: "Jiménez porque es capaz de filtrarle una pelota a Vargas y se recoge bien. Tiene gol y además es habilitador. Mi segunda opción es Palacios".

Juan Carlos Letelier señaló: "Pondría a Meneses porque es el que ha venido jugando, pero también le daría minutos a Palacios. Contra Brasil no podemos jugar arropaditos, son puntos que hay que ganar"

Por su parte, Fernando Vergara, opinó: "Me gustaría Iván Morales, porque es bueno, es centrodelantero y porque está pasando por un buen momento". Luego, advirtió: "Si esperas a Brasil ellos están acostumbrados a jugar en espacios pequeños y todos los equipos se les meten atrás y resuelven igual".

Finalmente, Héctor Puebla, indicó: "Me las juego por Jiménez, porque tiene más finiquito. Es importante que esté cerca del área, con los años ya no está el cuerpo para tanta exigencia. Y Palacios no sé... esperaba más de él".