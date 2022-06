Comenzó la era de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena. La nueva Roja, con un fuerte contingente de la liga nacional y algunos nombres nuevos, cayó ante la mundialista Corea del Sur por 2-0 en el primer amistoso de la gira asiática y, nuevamente, el debate sobre el futuro de la generación dorada en las convocatorias venideras se tomó los paneles deportivos.

Así fue como Fernando Solabarrieta y Marcelo Barticciotto protagonizaron un encendido debate en ESPN F90 Chile, donde el conductor apuntó a que sólo algunos de la época más gloriosa del fútbol nacional están para iniciar el nuevo proceso, mientras que el ídolo de Colo Colo manifestó que aún se debe seguir recurriendo a ellos, tomando como ejemplo a Alexis Sánchez.

El periodista comenzó su alocución comentando que “Alexis jugó nueve partidos de titular en el año, Barti, ¡saquémonos la venda de los ojos!”, a lo que recibió una contundente respuesta, pero que no lo convenció. “Está jugando en uno de los equipos del mundo”, retrucó el ex albo mientras que Fer sentenció que “¡no fue ni campeón de Italia! No está ni cerca de ser de los mejores del mundo”.

El intercambio no terminó ahí. “No, institución, no me digas cómo juega…”, aseveró Barti llevándose de vuelta un “bueno, Cobreloa también es una gran institución. No entra hoy el Inter a los 10 mejores del mundo. O puede llegar a los 10 mejores de Europa y Alexis no juega”.

Barticciotto sostuvo su punto. “Juega de suplente y cada vez que entra, anduvo bien. ¿Quieres poner a un chico de la liga chilena que, supuestamente, es titular, por encima de Alexis que juega en el Inter porque es suplente? Estoy hablando del presente próximo”, destacó mientras que Solabarrieta lanzó que “para iniciar el proceso, te sirven tres o cuatro (de la generación dorada). El resto, muchas gracias”.

El próximo desafío de la Roja de Berizzo será la Copa Kirín, donde jugará con Túnez el viernes a las 2:15 de la madrugada de nuestro país y lo podrás ver gratis y en HD a través de RedGol.