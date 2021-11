DT de La Roja femenina saca pecho con la nominación de Endler a The Best: "Es habitual para ella estar entre las mejores del mundo"

Christiane Endler fue nominada por tercer año consecutivo a los premios The Best de la FIFA, algo que no le causa sorpresa a su entrenador en La Roja Femenina, José Letelier, quien conoce de sobra el talento de la portera.