La tercera es la vencida: Christiane Endler es nominada a los premios The Best de la FIFA por tercer año consecutivo

Christiane Endler no se cansa de seguir escribiendo la historia del fútbol femenino de nuestro país. La arquera del Olympique de Lyon y capitana de la selección chilena consiguió un nuevo hito en su carrera este lunes: fue nominada por tercer año consecutivo a los premios The Best de la FIFA.

Tiane ha tenido una temporada de ensueño en Francia, posicionándose como una de las mejores en toda Europa. Y lo podría coronar de la mejor manera en enero próximo, donde podría recibir por fin el premio a la Mejor Guardameta.

Endler ya estuvo nominada en las dos versiones anteriores (2019 y 2020), donde se quedó a un paso del galardón. En aquellas oportunidades, Sari Van Veenendaal y Sarah Bouhaddi le quitaron la posibilidad de ganarlo, pero ahora corre con más ventaja que nunca.

Sus logros para llegar a ser The Best

A lo largo de este año, la capitana de la Roja ha tenido protagonismo en el fútbol femenino mundial. Junto al PSG, alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League donde cayeron con el Barcelona, además de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a la selección chilena.

Pero eso no es todo, ya que se coronó como campeona de la División 1 con las parisinas, bajando al poderoso Olympique de Lyon. Esto la llevó a ganar el premio como Mejor Arquera de Francia y conseguir su traspaso a las Leonas, para muchos el equipo más temible del mundo.

Ya con su nuevo club, ha protagonizado la lucha por el liderato de la Primera División francesa. De hecho, hoy están en la cima como líderes exclusivas del torneo, por encima del PSG. Y como si fuera poco, con cuatro fechas disputadas son líderes del Grupo D en la Champions League.

Christiane Endler sigue haciendo historia para el fútbol femenino chileno y estira su leyenda como una de las mejores futbolistas que ha tenido nuestro país. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 17 de enero de 2022, donde intentará por fin quedarse con el The Best, ya que como dice el dicho: "La tercera es la vencida".

La votación ya está abierta y estará disponible hasta el 10 de diciembre. Para votar, haz click aquí.

Revisa las nominadas a Mejor Guardameta en los premios The Best de la FIFA

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EE.UU. / Chicago Red Stars)