Martín Lasarte reveló la tarde del lunes la nómina oficial de la selección chilena para la triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En el listado apareció Iván Morales, ganándose el llamado al equipo de todos tras un gran presente en Colo Colo.

El Tanquecito está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Junto a los albos el delantero se destapó y cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con plausibles diez goles.

Lo mostrado por Morales en el Cacique le valió la atención del DT de La Roja, quien no duró en convocarlo para los trascendentales duelos ante Brasil, Colombia y Ecuador a jugarse en septiembre.

En ese contexto el panelista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, se mostró contento por el llamado del artillero, llegando incluso a postularlo como eventual titular en la selección chilena.

"Podemos discutir un par de nombres, pero me alegra mucho lo de (Iván) Morales. Creo que él se ganó con creces la nominación. Necesitamos gol, y hoy para mí ante la ausencia de un goleador, Morales tiene posibilidades incluso de ser titular", explicó.

El análisis de Basaure no fue antojadizo, y respondió a la incertidumbre que existe hoy con Ben Brereton, luego de que Blackburn Rovers encendiera las alarmas y dejara en vilo la cesión del jugador para las Eliminatorias.

Morales tendrá la chance de pelear por un puesto en La Roja para la triple fecha de Eliminatorias.

"En mi cabeza, estando todos; Brereton, Vargas, me parece que ahí a lo mejor no (Morales de titular). Estando todos. Pero imagínate no viene Brereton... ¿por qué no Morales? Me parece que es una carta válida", opinó el futbolista retirado.

"Yo escucho a Martín Lasarte y le creo. Ha sido consecuente desde su discurso hasta su accionar, que es algo muy importante. Y en cuanto a (Iván) Morales... es decir, podemos discutir un par de nombres de la citación, pero el resto es consecuente", cerró Cristián Basaure.