Crespo vuelve a referirse al interés de la Roja: "La verdad no lo sé, ni pregunté"

Hernán Crespo, técnico de Defensa y Justicia, volvió a referirse al interés de la ANFP por contratarlo para reemplazar a Reinaldo Rueda en la selección chilena.

El campeón de la Copa Sudamericana dialogó con el programa F12 de ESPN, donde le consultaron si las negociaciones con la Roja eran reales.

“La verdad no lo sé, ni pregunté", señaló el ex delantero del AC Milan. Luego, le preguntaron si le interesaba dirigir a una selección nacional, a lo que Crespo respondió: "Sí, pero no me parece correcto responder eso, por respeto a la gente de Defensa y al presidente".

En tanto, este lunes Pablo Milad, presidente de la ANFP, volvió a entregar pistas respecto del nuevo director técnico de la selección chilena en el porgrama Juego de Campeones de la Radio FM 98.9 de Coquimbo.

“Estamos hablando con un técnico sudamericano y es probable que lleguemos a acuerdo”, señaló el dirigente.

Además, estableció una fecha tope para hacer público el nombre del DT: “Yo creo que este viernes podríamos tener el nombre del entrenador de la selección”.