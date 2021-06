Joaquín Montecinos: "Si me llaman a la selección, me pago el avión yo mismo a Brasil"

Este martes en el programa "Después de te explico" de Redgol, el delantero de Audax Italiano, Joaquín Montecinos, se refirió a la posibilidad de ser nominado a la selección chilena en esta Copa América.

Debido a la contingencia sanitaria, la Conmebol permite que los técnicos puedan hacer llamados de emergencia en caso de tener jugadores contagiados.

El atacante itálico dice que se siente capacitado: "Es maravilloso cuando me llegan mensajes y me dan ese empujoncito de decir que yo puedo estar en la selección. Me llena de orgullo, me dan más ganas de seguir trabajando".

Pero asegura que está tranquilo: "Es un proceso, ya me va a llegar la oportunidad. Yo la verdad es que trabajo día a día para estar preparado para cuando me llamen. Quiero ir a la selección para quedarme, para ser una opción, para ser un aporte. Si, me preguntas iría ahora corriendo a Brasil, pero ahora me toca verlo en la televisión".

"¿Si me llaman ahora a la selección? Me voy altiro, me llaman ahora, pesco el avión y me voy. Yo mismo me pago el avión. Que me reciba el taxi en Brasil. Sería una oportunidad increíble", señaló.

"Creo que ahora está la posibilidad, antes con la generación dorada era más difícil si no jugabas en Europa, ahora el profe Lasarte está viendo jugadores, y yo me siento capacitado para poder ir", finalizó.