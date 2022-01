"Mi intención era salir antes, no arriesgar": Claudio Bravo explica por qué no se fue al piso tras su lesión ante Argentina en eliminatorias a Qatar 2022

La selección chilena se complicó y mucho en la lucha en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Este jueves la Roja no pudo hacerse fuerte en la altura de Calama y cayó por 1-2 ante Argentina, dejando en el camino tres puntos que pueden costar la clasificación.

El equipo dirigido por Martín Lasarte hacía un buen partido ante la Albiceleste, pero en la media hora todo se vino abajo. Claudio Bravo hizo el gesto a la banca de que sentía molestias y no podía moverse con comodidad.

Fue así que, a los 34' minutos de juego, tuvo que intentar frenar el ataque de los trasandinos, pero no logró evitar el gol de Lautaro Martínez. El rebote le quedó servido al Toro para fusilar la portería, mientras el arquero y capitán de Chile intentaba levantarse del pasto.

Mientras en Argentina celebraban el tanto que les terminó dando el triunfo, Bravo se quedó en el suelo para ser reemplazado por Brayan Cortés. Este viernes la Roja confirmó que el guardameta sufrió "una lesión a nivel de su gemelo derecho de características sugerentes de una adherenciolisis", lo que lo deja fuera del duelo ante Bolivia del próximo 1 de febrero y que generó la convocatoria de Zacarías López.

Claudio Bravo explica su lesión y por qué demoró el cambio de Brayan Cortés

Claudio Bravo quedó descartado para el partido ante Bolivia y durante horas de esta tarde dejó la concentración de la selección. Fue en la puerta del hotel donde el arquero fue alcanzado por la prensa, donde explicó lo ocurrido.

"Son muchos factores al final. Estos dos últimos partidos, tanto con Ecuador y este, nos han pasado cosas extrañas, que no son habituales", se lamentó antes de entrar en detalles de su lesión. "Ayer, en la primera jugada del gol, me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir. Luego pasan los minutos y la molestia es más persistente, por eso viene la opción de pedir el cambio".

Apenas se retiró de la cancha con el gol en contra, las redes sociales cuestionaron la demora en el cambio por parte de Martín Lasarte. "Si existe rapidez o lentitud solo agranda el hecho de que nos convierten el segundo gol".

Tras ello, Bravo contó por qué no salió de la cancha de inmediato. "En ese minuto no estaba al 100 por ciento por lo que sentía, pero uno se conoce y no quiere que el compañero que está afuera no entre frío a jugar, porque lo pones en aprietos (...) Pasa por eso, que el que va a entrar lo haga en plenitud de condiciones".

Finalmente el capitán de la Roja recalcó que quería salir antes, aunque pone el pecho a las balas. "Mi intención era salir antes, no era arriesgar. Ocurre el segundo gol y viene el cambio. Lo que pasó en el transcurso es otra historia".

