La selección chilena ya está en Calama para preparar la doble fecha clave que tiene en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja tiene una dura tarea enfrentando a Argentina y Bolivia, dos duelos que definirán sus chances para conseguir un cupo en el torneo.

El equipo dirigido por Martín Lasarte logró recuperar terreno en las últimas fechas y meterse en la pelea en la tabla de posiciones. No obstante, la derrota ante Ecuador dejó cuesta arriba las cosas, quedando obligados a ganar para mantener la ilusión.

Tras el arribo a Calama, Claudio Bravo conversó con el sitio oficial de la selección y adelantó lo que será el duelo ante Argentina. "Un rival sumamente competitivo, duro, que viene haciendo las cosas bien. Están clasificados".

El arquero y capitán de la Roja reconoció que vive un partido especial, pero dejó claro que no les teme y confía en salir con el triunfo bajo el brazo. "Me encuentro con compañeros y rivales que he tenido a lo largo de mi carrera, pero fuera de eso, depende de lo que hagamos nosotros".

De hecho, Bravo recalcó que lo que pase en Calama dependerá "de cómo nos preparemos y afrontemos este partido difícil, teniendo la precaución de que en frente hay una gran selección".

Un mensaje para el futuro de Chile

Claudio Bravo y parte de la generación dorada viven un cierre especial en las eliminatorias. Si Chile llega a quedar fuera de Qatar 2022, varios de los jugadores quedarán con pocas chances de disputar un nuevo torneo, lo que puede derivar en su adiós definitivo al equipo.

Es por ello que el capitán tuvo un mensaje directo al futuro de la Roja. "Esta generación se ha destacado por ser competitiva, por siempre aspirar a lo máximo. Creo que la gente que se ha ido sumando últimamente se está empapando de eso y vienen con muchas ganas de seguir haciendo lo mismo de nosotros".

Bravo enfatizó en que es labor de los experimentados dejar una señal clara para los que quieran llegar a la selección. "Es lo que tenemos que dejar, cuando no estemos los más viejos tenemos que dejar algo que signifique éxito el día de mañana".

"Nosotros lo hemos conseguido pensando de esta manera, afrontando los partidos al máximo de nuestras capacidades y eso te lleva a competir", sentenció.

