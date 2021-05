Claudio Bravo destaca apoyo de Lasarte a los jóvenes con Antoine Griezmann de ejemplo: "Lo vio y no salió nunca más"

Martín Lasarte tiene una dura tarea tras su llegada a la selección chilena. El técnico de la Roja no solo tendrá que dar la pelea en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021, sino que también liderar un proceso de renovación del plantel.

Claudio Bravo, uno de los máximos referentes en el elenco nacional, es el jugador del elenco nacional que conoce hace más tiempo a machete. Ambos coincidieron en la Real Sociedad entre el año 2009 y el 2011, donde vieron el nacimiento de una de las estrellas más importantes en la actualidad: Antoine Griezmann.

Lasarte fue el responsable del debut del delantero francés, quien a sus 30 años suma grandes logros como jugar en el Atlético de Madrid, Barcelona y hasta coronarse como campeón del mundo junto a su selección en Rusia 2018.

Martín Lasarte junto a un juvenil Antoine Griezmann. Foto: Archivo

En conversación con Deportes en Agricultura, Bravo alabó a machete, de quien aseguró "tiene mucho carácter, mucha energía a la hora de trabajar, de afrontar los partidos. Como selección nos viene súper bien. A la gente que comienza también, le da oportunidades a la gente joven, cuando hay talento no duda en poner un chico".

Ahí el capitán de la Roja detalló lo ocurrido con Griezmann cuando aún era un juvenil. "Tuvimos en la Real Sociedad el caso de Griezmann, lo mantuvo con 17 años, estaba muy tapado por tres jugadores, Martín lo vio, lo involucró, lo hizo jugar amistosos y no salió nunca más. Hoy está en un nivel increíbles y es campeón del mundo".

Para Bravo, los más experimentados tienen que ayudar a los más pequeños en sus primeros pasos. "La misión de los más grandes es encaminar a los jóvenes, abrirles puertas, generar desafíos, generarles competencia. Que ellos aprovechen el tiempo, donde les toca estar, que aprovechen como nunca sus primeros partidos, las oportunidades pasan una vez en la vida, hay que estar preparados".

"Hay muchos jugadores con talento tremendo que han desaprovechado el hacer grandes carreras y, cuando quieren reiniciar todo, ya no se da. Nuestra misión es que estén ya, no el día de mañana. No que ‘mañana me pongo las pilas’. Es ahora, el momento es ahora. Si te toca debutar, preparado ya. Si te toca debutar con 100 mil personas en Europa, es ya. Esa es nuestra misión, que estén preparados", sentenció.

Por ahora, la selección chilena sigue trabajando en los microciclos de Lasarte a la espera de la nómina para las eliminatorias y la Copa América de junio próximo.