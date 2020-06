Capdevila se cuadra con Millar y niega acuerdo entre Chile y España en Sudáfrica: "A mí nadie me dijo algo"

Uno de los grandes mitos que hay en el fútbol chileno a nivel de selección fue un posible "arreglo" entre Chile y España en el Mundial de Sudáfrica del año 2010, donde los españoles llegaron complicados al último partido.

Finalmente el partido terminó 2-1 a favor de los Hispanos, quienes clasificaron primero a los octavos de final de la copa, dejando a Chile en la segunda ubicación.

Hace unos días Rodrigo Millar, quien convirtió el descuento de ese encuentro, fue claro y negó todo tipo de arreglo entre ambas selecciones. "Yo entré en el segundo tiempo, y la verdad no me di cuenta de nada. Estoy seguro de que no hubo nada, no creo que haya sido así. Los dos equipos teníamos claro que si había un gol, el rival se quedaba fuera", expresó a Radio Cooperativa.

Hoy Joan Capdevila (campeón del mundo con España), en conversación con el Instagram Live de Redgol, se cuadró con el Chino y también afirmó que no hubo pactos entre ambos países.

Joan Capdevila, Alexis Sánchez y David Villa

"Yo lo dudo, porque cuando estaba jugando nadie me dijo que le venía bien el resultado. Yo quería ganar el partido como fuera y seguir en el Mundial. Chile al final no nos buscaba el empate, pero porque también estaba con uno menos. A mí nadie me dijo que el resultado iba a quedar así, si podía marcar otro gol lo hubiese hecho", expresó.

Además, el ex seleccionado nacional ahondó más en la situación. "No sé hasta qué punto, yo quería ganar el partido y si a Chile le iba bien, mejor para ellos. Me daba igual el resultado del otro equipo, solo quería ganar para estar en octavos. No tuve información de nada del otro partido, solo vi que con el 2-1 ganábamos. Había temor de que nos ganaran el partido, nos hicieron un gol con uno menos y no queríamos otro", detalló.

Para finalizar reveló la sensación de salir campeón con España. "Te entran muchas emociones, recuerdo que simplemente me quedé en el suelo. Era tensión acumulada, de un mes muy intenso, de 24 horas sufriendo y viviendo el mundial. Cuando pitan el final del partido, son muchas emociones. Me quedé como 1 o 2 minutos llorando en el suelo botando tensiones", sentenció.