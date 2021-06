Caamaño preocupado por la falta de finiquito en La Roja: "Chile deja la sensación de jugar bien, pero en el fútbol hay que hacer goles"

La selección chilena se alista para el duro encuentro ante Paraguay de este jueves 24 de junio a las 20:00 horas, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa América, instancia donde es necesario sumar de a tres para evitar encontrarse con Brasil más adelante.

El elenco de Martín Lasarte llega al duelo con los de Eduardo Berizzo como segundo en su grupo con cinco unidades, habiendo cosechado un triunfo y dos empates; 1-1 ante Argentina, 1-0 a Bolivia y 1-1 versus Uruguay.

La ausencia de Alexis Sánchez por lesión caló hondo en el equipo, que pese a jugar bien a ratos no logra terminar las jugadas en arco contrario, marcando un preocupante total de tres goles en Copa América.

La falta de gol de La Roja causa preocupación en la previa del choque con los guaraníes, y así lo planteó con inquietud Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura durante la edición de este jueves.

"Chile deja la sensación de que está jugando bien, pero en el fútbol hay que ganar, hay que hacer goles", espetó el periodista.

"Alexis Sánchez ya no estará en Copa América, así que este es el poder de fuego que tenemos. Hoy ante Paraguay -un equipo que seguramente se replegara y le entregará el balón a Chile- veremos si La Roja tiene capacidad de generar situaciones de gol", explicó.

Caamaño agregó que "recordando los dos partidos ante rivales parejos y potentes; Uruguay y Argentina, en los tres partidos por Eliminatorias y Copa América -sacando los balones detenidos- generamos una situación de gol mano a mano: el penal de Arturo Vidal".

"No hay otra situación de gol generada por el equipo en medio del juego, no de balón detenido. O sea, una ocasión y tres goles en 270 minutos me parece poco", complementó el periodista.

La Roja quiere sumar de a tres esta noche ante Paraguay.

Por último, Caamaño cerró asegurando que "hay que ver si La Roja elige los buenos caminos o tiene buenos intérpretes. Hay intérpretes, pero no sé si (Chile) elige los buenos caminos... o faltan mejores intérpretes".

La selección chilena y Paraguay se enfrentarán este jueves 24 de junio a las 20:00 en el estadio Nacional de Brasília, y puedes revisar todos los detalles junto a Redgol.