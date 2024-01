No hay que ser un fanático del fútbol americano para saber la importancia que tiene el Super Bowl. La final de la NFL reúne a los dos mejores equipos de la temporada y además, cuenta con el famoso show de medio tiempo, el cual suele tener a los artistas del momento brindando un gran espectáculo.

El encuentro donde se decide al gran campeón de la NFL se puede observar desde dos puntos de vista: el deportivo y el espectáculo. En el primero, la gloria de ser el ganador del trofeo Vince Lombardi y llevarse un anillo que inmortaliza a los jugadores como leyendas. Desde lo segundo, la oportunidad para que grandes cantantes sean parte de una fiesta con show corto en cuanto a minutos, pero duradero por la trascendencia.

Solo resta las finales de conferencia en la NFL, las cuales son disputadas por Baltimore Ravens ante Kansas City Chiefs y Detroit Lions contra San Francisco 49ers. Tras estos dos encuentros que se disputarán el domingo 28 de enero, será el momento de la verdad en el Super Bowl 2024. Ese día, los ojos del mundo pondrán su mirada en el partido y también, en el esperado espectáculo de medio tiempo.

¿Cuándo es el Super Bowl?

Este partido será el domingo 11 de febrero a las 20:30 horas de Chile.

¿Dónde se jugará la final del fútbol americano?

El partido será en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad para 65.000 personas y se espera que esté completamente lleno.

¿Qué artista estará en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Quien cantará en el partido este 2024 será Usher, reconocido cantante estadounidense con una larga trayectoria y éxitos como “Yeah!”. A este artista lo podrían acompañar J Balvin y Jungkook de BTS, quienes aparecieron en el video promocional del evento.

Pasar a la historia

El Super Bowl es un momento inolvidable que marca la carrera de los deportistas y el respectivo cantante que le toque estar en la cita. Los actuales campeones de la NFL son los Kansas City Chiefs, quienes de la mano de Patrick Mahomes y Travis Kelce buscan repetir el plato en este 2024 y llevarse un nuevo anillo a casa. Para lograr llegar al encuentro más importante de la temporada, primero deben superar a Baltimore Ravens.

En cuanto al espectáculo, será Usher quien tendrá a los ojos del mundo sobre lo que pueda hacer. El show tiene una duración de alrededor de 15 minutos, pero este tiene una repercusión muy importante. En el 2023 fue Rihanna quien estuvo en el escenario con una presentación exitosa. A lo largo de los años lo más grandes de la música han dicho presente, aunque no siempre con cuentas alegres.

Si bien en gustos no hay nada escrito, entre las mejores presentaciones que se recuerden en un Super Bowl son las de Michael Jackson, Lady Gaga, Katy Perry, Coldplay, Paul McCartney y Prince, entre otros, son los que han destacado. Por otra parte, quienes no dejaron una buena imagen fueron Justin Timberlake, Bruno Mars, Maroon 5 y Christina Aguilera, son algunos de los que no terminaron de convencer en la final de la NFL.