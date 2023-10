Martín Vidaurre será una de las grandes figuras que tendrá Santiago 2023. El evento que comienza el 20 de octubre contará con la presencia del corredor de ciclismo cross country, quien en su etapa junior supo coronarse como campeón mundial, además de conseguir un meritorio puesto 16 en Tokio 2020.

Hoy, en su fase como corredor en la categoría elite, el nacional se adapta a su nuevo estatus. En el cierre de la temporada consiguió sus mejores resultados a nivel de Copas del Mundo. En Canadá logró un sexto puesto en el circuito corto y un puesto 18 en la distancia olímpica.

Con ello cerró en el puesto 25 en el mundo, en un año que el mismo califica como “ni muy bueno, ni muy malo”, pero que le sirvió como aprendizaje de cara a su gran objetivo en esta parte final de la temporada, los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En conversación con RedGol, el pedalero destacó que, pensando en la competencia, “me siento super bien. Llego con muy buena forma física. Los Panamericanos los vengo preparando hace tiempo, con unos cuatro meses sólidos pensando en el evento, así que llego con confianza y bien preparado”.

Eso sí, descartó que los Panamericanos sean la competencia más importante de su corta carrera. “La importancia de los Panamericanos pasa porque es en Chile. Algo muy importante para el país a nivel de comunidad, por lo que me genera responsabilidad y compromiso”, destacó.

“Yo me comprometí con la competencia hace más de un año, porque es un evento que no vamos a volver a tener”, agregó el corredor de 23 años. “Voy por la medalla de oro. Creo que no hay otro objetivo y me he preparado para eso”, sentenció.

Martín Vidaurre también competirá en ciclismo en ruta en Santiago 2023

Vidaurre, eso sí, no solo competirá en el cross country, su especialidad. También apunta a correr en la prueba en ruta, que recorrerá la ciudad de Santiago en un circuito que tendrá como gran dureza la subida al Cerro San Cristóbal en nueve ocasiones.

“En la ruta tenemos que ver cómo va a ser el equipo, es un terreno un poco más desconocido. Tenemos un campeón olímpico que va a disputar esa prueba (Richard Carapaz), así que no va a ser como el Cross Country”, señaló con más cautela.

Su primera temporada en Elite

Por último, destacó que su primera temporada en Elite fue “pareja. Nada muy bueno, pero tampoco nada muy malo. Un año de mucho aprendizaje y contento por lo hecho. Tuve un cambio de equipo, con nueva bicicleta, nueva gente, todo nuevo. Toma tiempo acostumbrarse a eso”.

Con respecto a su nuevo estatus, agregó que “hay 30 corredores que son del mismo nivel tuyo. No hay espacio para errores, todo pasa por los detalles. Eso es lo más impresionante, que al final ahy que apuntar la perfección”.

“Ahora toca el descanso, pero ya estamos planificando los Juegos Olímpicos, que es lo principal”. Ese, precisamente, es el principal objetivo del 2024 para el ciclista, que tiene como principal sueño el colgarse una medalla de oro olímpica en algún momento de su carrera.

Con respecto a París, Vidaurre destacó que, “de partida, hay que clasificar a los Juegos Olímpicos. Estamos justo al borde. Tengo que hacer eso y después podemos entrar a hablar. Es todo incierto, pero es más realista apostar por un triunfo en 2028, así que estamos trabajando para eso desde ya”.

¿Cuántos años tiene Martín Vidaurre?

Martín Vidaurre tiene 23 años. Nació en abril del año 2000. Compite en el extranjero desde muy temprana edad.

¿Dónde se disputa el ciclismo cross country en Santiago 2023?

El cross country de Santiago 2023 se disputará en los terrenos de San Carlos de Apoquindo, a un costado del estadio que actualmente está en remodelación.