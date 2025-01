México es un país con una rica cultura pugilística, siendo un lugar donde han salido grandes exponentes mundiales de este deporte, como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez o Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Justamente este último es quien muchos ven como el más cercano aspirante a ser el mejor en la historia del país, sin embargo, otros creen que le falta para alcanzar lo logrado por Chávez, el otro candidato fuerte.

Fue en ese contexto que se le consultó a ‘Canelo’ si él se consideraba el mejor de México, y esto fue lo que dijo.

¿Qué dijo ‘Canelo’ Álvarez?

En una entrevista para Univisión Fresno, el boxeador de 34 años señaló que no se considera el mejor boxeador de la historia de México , indicando que “De la historia de México, obviamente, es hablar de muchos peleadores. Yo creo que no me considero el mejor de la historia de México. Al final de cuentas, creo que mis números, cuando me retire, van a hablar por mí, y no tengo por qué estarlo diciendo yo. Al final de cuentas, yo me siento el mejor del mundo en este momento, y el mejor de México en este momento. Y eso es lo que cuenta”.

‘Canelo’ es uno de los mejores boxeadores libra por libra en la actualidad, tanto por The Ring #5, Boxrec #2 y ESPN #5, además es campeón absoluto de la división Supermediano, defendiendo con éxito los títulos de la AMB, OMB, FIB y AMB en varias ocasiones.

No obstante, en su carrera también logró los cinturones Superwelter y Mediano, e incluso peleó en la división Semicompleto en contra de Dmitri Bivol, sin embargo, no logró la victoria en aquella oportunidad.

¿Cuándo pelea ‘Canelo’ Álvarez?

El pugilista mexicano no tiene programado oficialmente su regreso para 2025 , sin embargo, medios especializados en boxeo adelantan que el azteca tiene a dos rivales en negociaciones, William Scull y Terence Crawford.

Incluso, de confirmarse a Crawford, el medio World Boxing News adelantó que el enfrentamiento tendría una fecha pactada para el 3 de mayo del 2025 y se desarrollaría en Las Vegas, Estados Unidos.