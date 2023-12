El inicio de un nuevo año marca el comienzo de la temporada de tenis. La raqueta deja atrás las vacaciones y vuelve a darle color a uno de los deportes más apasionantes. Uno de los eventos más importante es el Australian Open, el cual abre el 2024.

Los seguidores del tenis después de celebrar el año nuevo, ya tienen en mente al torneo que se disputa en Melbourne. Los mejores jugadores del planeta llegan hasta la tierra de los canguros para quedarse con el primer Grand Slam de la temporada. Serán 15 días de partidazos para decidir al mejor en el cemento australiano, donde el calor resulta ser factor en los duelos de la competición.

El rey indiscutido del Australian Open es Novak Djokovic. El serbio ha gritado campeón en diez ocasiones, siendo el más ganador en individual masculino. Lejos quedaron los seis títulos de Roy Emerson y Roger Federer. Nole incluso, nunca ha perdido una final, algo que le entrega una cuota importante de favoritismo en esta edición. Los chilenos también harán lo suyo y acá te contamos quiénes estarán.

¿Cuándo empieza el Australian Open 2024?

El torneo que se disputa en Melbourne comenzará el domingo 14 de enero, mientras que su final será el domingo 28 del mismo mes.

¿Qué chilenos jugarán este Grand Slam?

Por primera vez desde el 2008, son tres nacionales los que ingresaron de manera directa al cuadro principal del torneo: Nicolás Jarry, Cristian Garin y Alejandro Tabilo. Los últimos en lograrlo habían sido Fernando González, Nicolás Massú y Paul Capdeville, hace 16 años.

Podría haber un cuarto chileno

Sin dudas que Nicolás Jarry fue el mejor chileno del 2023. El Príncipe arrancó el año fuera del top 100 y lo cerró como el 19° del planeta. Por si fuera poco, conquistó los torneos de Santiago y Ginebra, sumando tres títulos en toda su carrera. Fueron 38 triunfos y 19 derrotas en una temporada que lo tiene con mucha expectativa sobre lo que pueda venir en 2024, con el sueño latente de meterse en el top ten. Talento le sobra.

Garin por su parte pasó por un año más complejo, donde algunas lesiones no le permitieron tener regularidad con su tenis. Cerró el año en el casillero 82°, lugar que le permitió entrar de manera directa al Australian Open. En Melbourne registra como mejor actuación la tercera ronda de 2022. En el inicio del 2024 buscará dejar atrás las dudas del 2023 y meterse nuevamente en el top 50. Su mejor posición fue 17° en 2021.

Alejandro Tabilo llegará a Australia con el puesto 85° del planeta. En 2023 no logró clasificar al cuadro principal de este Grand Slam, por lo que el 2024 inicia de mejor manera en este aspecto. En 2021 fue su mejor actuación en Oceanía, cuando llegó a la segunda ronda. Tomás Barrios (103°) no pudo entrar en el main draw, pero quedó como séptima alternativa para ingresar directo. Si no corre la lista, deberá luchar en la qualy para ser el cuarto chileno en Melbourne.