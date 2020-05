"No jugaré si Isiah Thomas está en el equipo": inédito audio confirma que Michael Jordan vetó a jugador de los Pistons del Dream Team

Sin duda alguna el documental The Last Dance ha revolucionado el mundo de la NBA, y a la polémica generada por Scottie Pippen al asegurar que Kobe Bryant era mejor que Michael Jordan, ahora se suma un inédito audio que confirmó las versiones que decían que el 23 de los Chicago Bulls borró a Isiah Thomas, base de los Detroit Pistons, del Dream Team.

En la docuserie de 10 episodios que relata la historia de Michael Jordan, Isiah Thomas, uno de las grandes figuras de la época, asegura que su rivalidad con la estrella de los Bulls decantó en que fuese totalmente borrado de la convocatoria al Dream Team que ganó medalla de oro en los Juegos Olimpicos de Barcelona 1992, y pese a que Jordan niega la acusación, un viejo archivo confirmó las palabras del ex base.

"Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo’. Él me lo aseguró, ‘¿Sabes qué? Chuck (Daly) no quiere a Isiah. Así que Isiah no será parte del equipo’”, dice Jordan en el fragmento de audio revelado por el podcast The Dream Team Tapes, correspondiente a una entrevista otorgada por el ex Chicago al periodista Jack McCallum en 2011.

Pese a que Michael Jordan niega la acusación, un audio confirmó su responsabilidad en la marginación de Thomas del Dream Team

Pese a todo Michael Jordan no ha querido reconocer en la actualidad su participación en la marginación de Thomas del equipo de estrellas de la NBA, quitándole importancia a la amenaza que lanzó a Rod Thorn, ejecutivo del Dream Team, sobre su ausencia en caso de convocar al jugador de los Pistons.

Isiah Thomas, hoy de 59 años, fue líder de los "Bad Boys" de Detroit Pistons que habían eliminado a los Chicago Bulls en tres Playoffs consecutivos; 1988, 1989 y 1990, erigiéndose como uno de los grandes rivales del 23 de los Bulls, aunque según reconoce, para él Jordan no significaba competencia alguna:

“En el ’91 tuve una cirugía que prácticamente acabó con mi carrera, nunca fui el mismo de nuevo. Pero cuando éramos jóvenes y sanos, de 1984 a 1990, los números hablan por sí mismos, no era realmente mi competencia. Mi competencia eran (Larry) Bird y Magic (Johnson). Intentando vencer a los Celtics, intentando vencer a los Lakers. Y Jordan, en ese momento, de 1984 a 1990, antes de mi cirugía, no era mi competencia”, aseguró Thomas a Fox Sports.

Responsabilidad de Jordan o no, lo cierto es que el talentoso base de los Pistons quedó fuera de uno de los equipos deportivos más grandes de toda la historia, que se colgó la medalla de oro de los Juegos Olimpicos con un promedio por partido de 44 puntos de diferencia frente a sus rivales.