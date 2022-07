El tenista australiano tuvo una inesperada manera de meterse en la final del tercer Grand Slam del año y reconoció que apenas se enteró de la baja de Rafael Nadal "estaba muy nervioso, y no me pongo nervioso por lo general".

Nick Kyrgios reconoce que no ha pegado un ojo pensando en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic: "Dormí una hora, estoy muy ansioso"

Después de semanas muy intensas y de mucho tenis, donde Cristian Garin (43º ATP) nos enorgulleció llegando a los cuartos de final, Wimbledon ya llega a su término y tiene programación oficial para su gran final de la categoría masculina. Duelo en el que Novak Djokovic (3º) se enfrentará Nick Kyrgios (40º).

El serbio se metió en la definición tras vencer al local Cameron Norrie (12º), mientras que el australiano accedió a la importante instancia sin jugar la semifinal ya que Rafael Nadal tuvo que retirarse por lesión. Una situación que el propio tenista oriundo de Canberra reveló recientemente que lo dejó anonadado.

Así al menos lo reconoció el chico malo de Australia en conferencia de prensa, quien explicó que se sintió decepcionado al enterarse de la baja del legendario tenista español, pero eso no fue todo porque además reveló que no pudo pegar un ojo en la noche del jueves que se enteró de la noticia.

"Probablemente dormí una hora con todo, como la emoción. Tenía tanta ansiedad. Ya me sentía muy nervioso y no me siento nervioso por lo general", apuntó de entrada. Eso sí, después advirtió que "sin embargo, tuve un sueño impactante anoche, para ser honesto".

"Estaba inquieto. Tantos pensamientos en mi cabeza sobre una final de Wimbledon. Eso es todo en lo que estaba pensando. Estaba pensando solo en jugar, obviamente imaginándome ganando, imaginándome perdiendo. Todo... Siento que soy solo una bola de energía imprudente en este momento", complementó.

Tras eso, la segunda mejor raqueta de Australia resaltó que "solo quiero salir a la cancha de práctica ahora y golpear algunas pelotas de tenis y solo hablar. No sé. Quiero que llegue ya. Sí, quiero que llegue ya la final".

Cabe recordar que el historial entre ambos advierte que Kyrgios le ha ganado dos veces a Djokovic, pero también han tenido varios cruces fuera de la pista. Pese a eso, el australiano apoyó al serbio a comienzos de año con su polémica salida del Abierto de Australia tras ser deportado del país oceánico, y la relación mejoró.

"Definitivamente tenemos un poco de bromance ahora, lo cual es extraño", reconoció Kyrgios para después agregar que se ha hablado con Djokovic por redes sociales. "Creo que todos saben que no hubo amor perdido por un tiempo allí. Creo que fue saludable para el deporte. Creo que cada vez que jugamos entre nosotros, hubo exageración. Fue interesante para los medios, la gente que miraba".

Finalmente, Kyrgios reconoció que "jamás pensé que podría llegar a una final de Grand Slam a mis 27 años. Pase lo que pase, el domingo seré feliz". La gran final de Wimbledon se jugará este domingo 10 de julio en el court central de La Catedral a partir de las 9:00 horas de Chile.