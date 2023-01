A través de su Instagram, el Chino compartió un video en el invitó a los fanáticos del tenis a la exhibición que jugará en marzo ante Àlex Corretja, la cual advierte que "puede ser mi última". El ex número uno del mundo comenzará a entrenar desde este lunes tras estar totalmente recuperado de una cirugía en la cadera.

Los fanáticos del tenis chileno ya cuentan las horas y esperan ansiosos por que pasen los 61 días que quedan para volver a ver en acción al legendario Marcelo Ríos, ya que el viernes 17 de marzo jugará un partido de exhibición ante el también extenista Àlex Corretja. Un duelo para el que ya se prepara tras haber pasado por el quirófano.

El histórico exdeportista chileno, que se convirtió en numero uno del mundo el 28 de marzo de 1998 tras vencer a Andre Agassi en la final del Masters de Miami, enfrentará al español en el Gran Arena Monticello en dos meses y tenía preocupados a sus seguidores tras someterse a una cirugía de cadera. Pero ahora salió a aclarar todo y poner paños fríos.

"Puede ser mi última exhibición"

A través de su cuenta de Instagram, el Chino subió un video para sus más de 338 mil seguidores y lo tituló como "100% recuperado", donde habló de como se siente, cuando comenzará a entrenar y también advierte que esta podría ser la última vez que lo veamos sobre la pista.

"Hola, para los que no me conocen, soy Marcelo Ríos. Bueno, además de invitarlos a la exhibición el 17 de marzo con Àlex Corretja en Gran Arena Monticello, es para contarles un poco que mi recuperación de la cadera ya está al 100%, yo me operé hace cuatro meses y estoy totalmente recuperado", disparó de entrada el zurdo de Vitacura.

Así, "voy a empezar a entrenar mañana ya preparándome para el 17 y llegar en la mejor forma posible a mi edad. También contarles que puede ser mi última exhibición o una de mis últimas, entonces ojalá podamos llenar el estadio, quedan todos invitados, siempre me han apoyado y no creo que esta sea la ocasión que no, muchas gracias", cerró Ríos.

Así las cosas, Marcelo Ríos ya está listo y comenzará su preparación para llegar de la mejor manera a la exhibición que disputará con Corretja en el Gran Arena Monticello el viernes 17 de marzo, duelo para el cual ya avisó que podría ser el último -o uno de los últimos- donde lo veamos jugar.

El mensaje de Marcelo Ríos en Instagram: