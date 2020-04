¡Tremendo! Alex Corretja cuenta anécdota imitando a la perfección el acento de Nicolás Massú

Estas últimas semanas han servido para que varios personajes ligados al deporte estén revelando sabrosas anécdotas o muestren habilidades un tanto desconocidas para el común de las personas.

En ese sentido, el ex tenista profesional y actual formador español Alex Corretja contó una entretenida historia junto a Nicolás Massú. Sin embargo, la anécdota sirve solo como un complemento para resaltar su faceta como un gran imitador.

“Estábamos en un torneo de Cincinnati (Estados Unidos), con calor en agosto. Estábamos en el locker, veníamos de entrenar juntos y llegamos todos sudados, traspirados y me dice Massú: ‘Corretja tení short que me prestí’. Yo le miro y le dijo: ‘Nico no te entiendo nada’ y me vuelve a decir: ‘un short que me prestí hueón’. Nuevamente, intenté entender y digo ‘¿qué?’ y me dice: ‘¡un short, un short hueón!’”, contó a Séptimo Game.

��"Tení un short que me prestí weon?"



Recordemos que ambos tenistas se enfrentaron en Washington y Barcelona, ambos en el 2001, y con dos victorias para el tenista español sobre la raqueta chilena.