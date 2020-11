Presidente de la UFC alucina con La Jaula Bahamondes en Instagram tras brutal KO

Ignacio Bahamondes protagonizó una noche soñada en el Dana White's Contender Series, derribando a su contendiente por nocaut y de paso asegurándose un contrato en la UFC gracias a su tremenda actuación.

La calidad y valentía de La Jaula no dejó a nadie indiferente luego que el chileno de 23 años se luciera con una patada frontal, mandando a Edson Gómez, su rival, a la lona sin opcines de levantarse.

Dana White, actual presidente de la empresa de artes marciales mixtas no escondió su admiración por lo hecho por el chileno, y este jueves publicó en Instagram un video y una foto realzando la actuación de Bahamondes.

"No hay manera de que mañana no sea el número 1 en Sportscenter. Si no lo viste, míralo ahora mismo", escribió el timonel junto a una foto del luchador.